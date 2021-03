Pubblicato il 11 marzo 2021 | 11:44

Varcare la Soglia : presente a Milano, Genova, Perugia Catanzaro, Napoli e Palermo questo programma aiuta le famiglie in povertà estrema con figli minori a superare il momento di disagio e difficoltà;

ZeroSei : una vera e propria casa, a Milano, nata per prendersi cura dei bambini da 0 a 6 anni, allontanati dal nucleo familiare di origine per gravi incurie fisiche e affettive, violenze e abusi;

La Bussola: una comunità di accoglienza attiva a Borgarello (Pavia) che accoglie bambini dai 3 ai 12 anni che provengono da contesti di grave degrado sociale e familiare e sono spesso vittime di violenze. In questa casa ricevono cure e attenzioni per crescere amati e sereni.

, simbolo per eccellenza della Pasqua, soprattutto per i bambini, torna da Lidl in una veste solidale. Anche quest’anno, a partire da lunedì 15 marzo l’Insegna renderà disponibile nei suoi 680 punti vendita in Italia l’uovo solidale Deluxe e donerà 1€ a L’Albero della Vita Cooperativa Sociale per ogni pezzo venduto.L’anno scorso, grazie a questa iniziativa,ha donato 39.000€ cheha impiegato nel sostegno di tre dei suoi progetti:«Siamo orgogliosi di collaborare anche quest’anno con L’Albero della Vita, che da oltre vent’anni supporta i bambini e le famiglie più in difficoltà. Con questa iniziativa ci auguriamo di poter contribuire concretamente al sostenimento di tre progetti in grado di fare per davvero la differenza per molte persone» ha commentato, Responsabile Comunicazione & CSR di Lidl Italia «Siamo felici che anche quest'anno Lidl sia al nostro fianco per sostenere famiglie e bambini in difficoltà. Grazie a tutti coloro che sceglieranno di acquistare un uovo solidale per Pasqua e all’azienda che ci donerà parte del ricavato così potremo portare avanti i nostri progetti a supporto dei più fragili» ha sottolineato, Presidente de L’Albero della Vita Cooperativa Sociale