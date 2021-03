Pubblicato il 11 marzo 2021 | 10:44

Marco Infante

Tempo di zeppola, tempo di: si avvicina il 19 marzo,, e torna protagonista più che mai il dolce tipico di questa data, la- che di questo dolce ha fatto uno dei suoi “simboli” - lancia con il Maestro Pasticcere Marco Infante un'iniziativa legata proprio al 19 marzo prossimo: Casa Infante omaggerà di una zeppola con Amarena Fabbri tutti gli operatori sanitari e ospedalieri nel giorno della Festa del papà 2021.«Basterà mostrare il tesserino e per noi sarà un piacere regalare questo dolce a chi fa parte del personale medico e ospedaliero», racconta il«Con Marco abbiamo pensato a questo gesto per esprimere gratitudine nei confronti degli operatori sanitari il cui ruolo, oltre ad essere cruciale per tutti noi, è particolarmente difficile e gravoso in questo momento storico», racconta, direttore marketing Fabbri Business Unit Fabbri Professional.La scelta di omaggiare proprio la zeppola? «Si tratta di un dolce particolarmente caro a Fabbri 1905, di cui la nostra Amarena è un po' il simbolo: da oltre dieci anni facciamo 'cultura' della zeppola a livello nazionale, portando questa tipicità campana e pugliese - e comunque prerogativa principalmente del sud Italia - ad una diffusione sovraregionale. Tutto questo attraverso demo, corsi, masterclass, formazione... Una costante attività di comunicazione che nel corso del tempo ha portato la zeppola ad essere nota e apprezzata in tutta Italia: oggi non c'è pasticceria, da nord a sud, che a banco non proponga anche questo dolce».Riguardo l'iniziativa del prossimo 19 marzo,aggiunge: «Sono stati mesi di 'montagne russe' per la nostra categoria, ma la stanchezza e le incertezze non ci fanno dimenticare che dobbiamo essere di supporto agli altri. Così abbiamo subito aderito alla proposta di Fabbri 1905: desideriamo dimostrare la nostra vicinanza a tutti gli operatori sanitari con un gesto che vuole caricarsi di più significati. Innanzitutto la gratitudine per ciò che medici, infermieri e operatori hanno fatto e fanno quotidianamente, soprattutto nella situazione di emergenza Covid. Per questo ci rende felici omaggiarli con quello che sappiamo fare meglio: donare piccoli ma grandi momenti di piacere, di 'sollievo' emotivo. Dobbiamo ricordarci le cose belle della vita soprattutto nei periodi più difficili».