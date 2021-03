La crisi dei supermercati Alco:

due acquirenti e paura per 750 addetti

Pubblicato il 13 marzo 2021 | 11:16

Ancora incerto il futuro per i lavoratori dei 44 negozi del gruppo Alco sparsi su tutto il territorio lombardo. Nelle scorse ore i sindacati e i rappresentanti dell’azienda, che offre un impiego a 750 persone, hanno incontrato la IV Commissione Regionale per le Attività Produttive. Dai vertici della società è stato confermato lo "spacchettamento" della trattativa di cessione a due diverse realtà, con esercizi commerciali presenti su tutto il territorio nazionale. La novità era stata annunciata in anteprima quattro giorni fa nella sede della Prefettura di Brescia, che segue le trattative sin dall’inizio.



Il gruppo Alco, nato a Rovato in Franciacorta, è diviso in tre diverse società: L’Alco Spa, che detiene i supermercati Despar, Eurospar, Interspar; Alco grandi magazzini Spa e Centri Commerciali Spa. Gestisce pure i Cash and Carry Alta Sfera. A gennaio si era presentato un player per l’acquisizione di tutte e tre le società, paventando però la possibilità di garantire continuità lavorativa solo a 500 persone. Un problema non da poco, considerando anche il fatto che con il blocco dei licenziamenti in corso per l’emergenza sanitaria.



L’unica possibilità di uscita è su base volontaria e incentivata, come previsto dal decreto Agosto del governo. Si sarebbero dovuti dunque trovare circa 250 dipendenti disposti a lasciare il lavoro, a fronte di un bonus di 7mila euro, bollato al tempo dai sindacati come "troppo esiguo".



Oggi quattro supermercati e i Cash and Carry Alta Sfera chiuderanno temporaneamente. Fino a fine marzo i lavoratori, già in cassa integrazione a rotazione, potranno sfruttare gli ammortizzatori sociali. Poi non si sa cosa accadrà. Intanto non tutti gli stipendi sono arrivati. I sindacati hanno criticato il comportamento dell’azienda, che è stata nuovamente convocata dalla IV Commissione per la prossima settimana, quando dovrà fornire ulteriori dettagli.

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > La crisi dei supermercati Alco: due acquirenti e paura per 750 addetti - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

Aziende supermercati Rovato Brescia i Cash and Carry Alta Sfera dipendenti sindacati licenziamento cassa integrazione Despar Eurospar Interspar Alco grandi magazzini Spa Centri Commerciali Spa