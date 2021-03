Pubblicato il 13 marzo 2021 | 10:32

La domenica ecologica prevista per domani 14 marzo è stata rinviata alla prima data utile. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio spiegando che l'iniziativa #ViaLibera, che avrebbe dovuto tenersi lo stesso giorno, è stata spostata al 18 aprile 2021."I provvedimenti - si legge nella nota - sono stati adottati ieri in considerazione dell'aumento dei casi di Covid e in vista delle nuove restrizioni che da lunedì porteranno il Lazio in zona rossa".E' stato anche revocato il blocco totale della circolazione veicolare in via Appia Antica previsto per domenica. I testi delle ordinanze e le relative deroghe sono riportati online sul portale di Roma Capitale.