Baiocchi Choco Mulino Bianco: nuova consistenza, gusto e formato

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 18:16

Ci sono prodotti che entrano dritti nel cuore degli italiani, lo conquistano e rimangono compagni fedeli delle abitudini di consumo. Questa è la storia di, un prodotto che, con la sua bontà unica, ha saputo essere pioniere dell’indulgenza e presidiare diversi momenti di consumo: dalla colazione allo snack.Lanciati nel 1983, a distanza di quasi 40 anni, registrano da sempre delle ottime performance sul mercato grazie alla loro bontà unica ed alla capacità di sapersi innovare andando incontro alle esigenze del consumatore. Oggi la famiglia Baiocchi si allarga e arriva sul mercato con un nuovo e goloso prodotto: i, disponibili, a partire da marzo sullo scaffale degli snack dei supermercati e sui canali e-commerce.Il nuovo snack si presenta con la cialda fragrante di biscotto coperta da una deliziosa tavoletta di cioccolato al latte con nocciole, assoluta novità di questa nuova referenza.è la risposta di Mulino Bianco ai nuovi trend di consumo nel mondo snack che, negli ultimi anni, ha visto una forte crescita dei prodotti indulgenti a base cioccolato.Il nuovo snack pone al centro la doppia esperienza di gusto: la tavoletta di cioccolato da un lato e biscotto di fragrante pastafrolla dall’altro, su entrambi i lati troviamo poi l’iconico scudo di Baiocchi elemento estetico e tratto distintivo del prodotto.sono racchiusi in pratiche monoporzioni da due biscotti ideali anche per il consumo fuori casa. La confezione da 144 grammi contiene 6 monoporzioni da due pezzi cadauna ed ha un prezzo al consumo consigliato di. Baiocchi Choco si ispira a Baiocchi Snack item storico Mulino Bianco presente sul mercato negli anni ’90 e rimasto nel cuore di molti consumatori.Barilla Group è leader di mercato in Italia nella categoria biscotti sia in termini di quota volume che di quota valore. Tra i prodotti più iconici di questo segmento troviamo senza dubbio Baiocchi Mulino Bianco che da sempre sono un prodotto molto amato dalle famiglie italiane.Basti pensare che dal 2008 ad oggi i volumi di vendita di questo biscotto iconico sono più che raddoppiati, nel corso del 2020 Baiocchi è stato acquistato da ben 4,2 milioni di famiglie in almeno uno dei suoi tre formati disponibili: sacchetto, tubo e monoporzione ideali per ogni occasione di consumo.Tutta la range Baiocchi è prodotta con farina di grano tenero proveniente da agricoltura sostenibile e senza olio di palma e l’inimitabile farcitura viene preparata quotidianamente con nocciole 100% italiane e cacao.acquista il 100% del cacao utilizzato nella produzione di Baiocchi supportando progetti della Fondazione Cocoa Horizons impegnati nel miglioramento della qualità della vita dei coltivatori e delle loro famiglie.