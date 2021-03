Garanzia Italia al via: aiuti per

le medie imprese fino a 5 milioni di euro

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 14:28

Dal primo marzo è partita l'operatività di Sace anche per "Garanzia Italia" in favore delle medie imprese fino a 499 dipendenti sul 90% del valore del finanziamento per un importo garantito fino a 5 milioni di euro alle stesse condizioni previste in precedenza dal Fondo Centrale di Garanzia.



Ad annuncialo in una nota è Sace che precisa come ne caso in cui il finanziamento sia destinato al rimborso di un'operazione di rinegoziazione del debito, la percentuale di copertura è fissata all'80%.



La Garanzia Sace è gratuita e può essere rilasciata su finanziamenti, titoli di debito, operazioni di factoring e operazioni di leasing finanziario e sale and lease back. Tale iniziativa dedicata alle aziende di medie dimensioni va a integrare il programma Garanzia Italia destinato alle altre tipologie di imprese, avviato da Sace ad aprile 2020 e recentemente esteso fino al 30 giugno 2021 anche per i titoli di debito, al pari delle altre forme tecniche.



Il rilascio delle garanzie avviene online attraverso il portale "Garanzia Italia".

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Garanzia Italia al via: aiuti per le medie imprese fino a 5 milioni di euro - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

ECONOMIAISTITUZIONI garanzia italia sace medie imprese dipendenti finanziamento prestito debito