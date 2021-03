Pubblicato il 15 marzo 2021 | 12:02

Come catena di supermercati con oltre 680 punti vendita sul territorio italiano,è consapevole dell’impatto sociale e ambientale della propria attività. Per questo, parte fondamentale della strategia di sostenibilità dell’Azienda è il miglioramento del benessere animale attraverso un dialogo costante sia con le associazioni di riferimento sul tema sia con i produttori stessi.Oggi Lidl Italia compie un ulteriore passo verso un assortimento più etico e sostenibile, impegnandosi affinché, entro il 2026, almeno il 20% dei prodotti di carne fresca di pollo a marchio proprio provenga da allevamenti conformi allo).Lo European Chicken Commitment è un documento, elaborato da circa 30 ONG europee, che contiene specifiche richieste che rappresentano i requisiti minimi che ogni politica aziendale suldei polli da carne in Europa deve necessariamente contenere al fine di migliorare gli standard di allevamento e macellazione nella filiera dei polli da carne a livello commerciale.Grazie agli impegni presi da Lidl con i propri fornitori, gli animali negli allevamenti avranno più spazio per muoversi e verranno privilegiate razze a crescita più lenta, a vantaggio della salute degli animali stessi. Per raggiungere questo obiettivo sfidante, Lidl coinvolgerà in un dialogo costante e costruttivo tutti gli attori lungo la catena di approvvigionamento, dagli allevatori ai consumatori finali.In ambito di benessere animale, Lidl Italia è tuttora impegnata a favorire pratiche di allevamento con caratteristiche peculiari di sostenibilità, quali l’utilizzo di luce naturale e di oggetti manipolabili per i polli da carne nel comparto della carne fresca.L’Azienda, inoltre, non consente più ai fornitori di prodotti a marchio proprio di utilizzare uova che provengono da allevamenti in gabbia. Infatti, tutte le uova (sia quelle fresche sia quelle contenute nei prodotti a marchio Lidl fissi in assortimento) provengono da allevamenti a terra, all'aperto o biologici.