Rana, nuova gamma in rosa per il Giro d’Italia 2021

Il Giro d’Italia a tavola: le quattro tappe del gusto

Ravioli con ripieno di Baccalà Mantecato : Rana rievoca la vocazione cosmopolita dei marinai veneti con un piatto ricco di sapore e di storia a base di stoccafisso, conosciuto durante i loro viaggi nei Mari del Nord. L’antica ricetta si trasforma così in un ripieno morbido e goloso, contenuto in uno squisito raviolo a forma quadrata.

Ravioli con ripieno di Ossobuco e Risotto allo Zafferano : il gusto raddoppia con un omaggio a due specialità lombarde d'eccezione. Due ripieni distinti, da cui nasce un incontro armonioso fatto di due ravioli diversi presenti nella stessa confezione, caratterizzati da due sfoglie e due sapori. La nota intensa dell'ossobuco si abbina così alla consistenza vellutata del risotto allo zafferano per un'esperienza tutta da condividere.

Ravioli con ripieno alla Carbonara: piatto iconico del Lazio, la Carbonara non ha bisogno di presentazioni e ha ispirato Rana nel creare un cuore cremoso dal gusto deciso e inconfondibile, custodito all'interno di deliziose mezzelune di pasta fresca.

Ravioli con ripieno alla Norma: terra ricca di storia e dalla meravigliosa cucina, la Sicilia dà i natali a una celebre ricetta che riunisce tutti i sapori del Mediterraneo: la Norma. Dal pomodoro alla melanzana, gli ingredienti sono racchiusi in una sfoglia dalla forma quadrata che conquisterà tutti i sensi.

La campagna di solidarietà

Rana, da sempre conosciuto per la bontà e la creatività dei propri prodotti freschi, è lae per l’occasione lancia la speciale. Una gamma di pasta fresca ripiena, composta datutte vestite di rosa, come la storica maglia, per celebrare la partnership con la corsa ciclistica più leggendaria del nostro paese. E come gli atleti attraverseranno l’Italia in sella alla propria bicicletta, così Rana la percorrerà da nord a sud, di cucina in cucina, di tradizione in tradizione, di dialetto in dialetto, con quattro tappe dal gusto unico.Il progetto, che unisce in un connubio perfetto spirito sportivo e gusto, nasce dal forte legame di Rana per il territorio italiano e dalla condivisione di valori che accomunano il Pastificio e la seguitissima manifestazione. Un incontro tra due eccellenze italiane all’insegna del grande amore per l’Italia.«La mia passione per il ciclismo ha radici profonde. È uno sport che pratico abitualmente e che ho sempre avuto nel cuore, tanto da essere stato Amministratore Delegato dei Mondiali di Ciclismo organizzati a Verona nel 2004», dichiara, amministratore delegato del Pastificio Rana. «È quindi motivo di grande gioia e orgoglio per me essere pasta ufficiale del Giro d’Italia 2021 ed accompagnare così una delle più gloriose competizioni del nostro paese. Il Giro racconta una bellissima storia italiana che congiunge le generazioni, proprio come la nostra. Impegno, sacrificio, energia, coraggio e spirito di squadra: principi che rendono unico questo sport in cui mi rispecchio e che da sempre mi guidano come imprenditore e capitano di una squadra di 3.500 persone».Con la nuova linea “Rana - Giro d’Italia” il Pastificio Rana rende omaggio a quattro meravigliose regioni, tre delle quali attraversate dall’evento ciclistico 2021, traendo spunto dalle storie, dalla gastronomia e dagli accenti che li caratterizzano. Un tributo che Rana fa nel proprio stile unico, mettendo le mani in pasta e puntando sugli ingredienti che lo contraddistinguono: creatività, qualità e innovazione. Nasce così, che porta in tavolaavvolte in uno scrigno di sottile pasta fresca, un vero e proprio piatto nel piatto!, Rana realizza un, ispirandosi alla grande varietà che caratterizza il nostro paese: una ricchezza di gusti, cultura e dialetti che ne rende irripetibile ogni angolo. Le tappe di questo percorso culinario sono interpretate in chiave nuova e originale dal Pastificio e danno vita a espressioni di gusto inedite per un Giro d’Italia gastronomico che, grazie a quattro generosi ripieni, attraversa e unisce tutto lo Stivale.Le novità regionali, in confezioni da 250 g, saranno disponibili nel banco frigo ad un prezzo consigliato di € 3,99.La nuova gamma “Rana - Giro d'Italia” celebra il legame di affetto che Rana nutre da sempre per il territorio italiano, ponendo un’attenzione speciale verso i più bisognosi. Il Pastificioe vuole abbracciare idealmente, da nord a sud, tutti coloro che si trovano in difficoltà attraversodi grande concretezza.Rinnovando la collaborazione con Banco Alimentare, con cui l’azienda veronese coopera da anni, Rana sceglie di essere accanto a chi non può permettersi un pasto, per continuare a portare un momento di serenità proprio dove c’è più bisogno. Perinfatti il Pastificio doneràche grazie a 2.000 volontari e 8.000 strutture caritative si occupa di distribuire generi alimentari in tutta Italia. Un importante gesto di solidarietà per portare un aiuto tangibile in questo periodo segnato dalla pandemia e dalla conseguente crescita dell’indigenza che si sta verificando.Per informazioni: www.giovannirana.it