San Benedetto, concorso a premi per sostenere le scuole italiane

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 18:39

torna con il concorso “” per coinvolgere un numero sempre maggiore di consumatori e supportare le scuole di tutta Italia con meravigliosi premi in palio.La consumer promotion rientra in una serie di numerosi programmi che il Gruppo Veneto sta attuando per essere sempre più presente per i suoi consumatori, mettendo in palio premi che incoraggino sia la promozione di comportamenti sostenibili sia la diffusione di momenti divertenti ed educativi da trascorrere in famiglia e tra amici.Dal 16 marzo al 31 agosto 2021 con l’acquisto di una confezione da 6 bottiglie dei formati famiglia di Acqua Minerale San Benedetto frizzante e leggermente frizzante da 1,5Le 1,25 L e di Acqua Minerale San Benedetto Naturale ed Ecogreen da 1,5 e 2L - sarà possibile partecipare al concorso.Per aderire sarà sufficiente registrarsi sul sito www.sanbenedettoiloveyou.it e seguire le istruzioni suggerite nella sezione dedicata all’iniziativa, oppure inviare un SMS al numero 342.4126032 e inserire i dati riportati sullo scontrino d’acquisto.Attraverso la formula “”, già con un unico acquisto di Acqua Minerale San Benedetto si avrà l’opportunità di vincere fantastici premi. Per farlo basterà digitare i dati dello scontrino di acquisto sul sito https://www.sanbenedettoiloveyou.it/ oppure inviare un SMS.In palio: ogni settimana una delle 50 Trekking Bike ATALA e ogni mese uno dei 15 week-end a Gardaland Resort con pernottamento al Gardaland Magic Hotel o Gardaland Adventure Hotel per 4 persone in camera a tema e biglietti di ingresso a Gardaland Park.Non è finita qui: per coloro che avranno giocato almeno 3 volte, successivamente ad acquisti in scontrini differenti, San Benedetto offre la possibilità di vincere, con l’estrazione finale, una Toyota Corolla 1.8 Hybrid Active versione Hatchback con l’innovativo sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione che consente alla vettura di viaggiare in modalità zero emissioni per oltre il 50% del tempo in città e di garantire bassi consumi ed emissioni.San Benedetto conferma anche per quest’anno l’attivazione della sezione “”, il progetto pensato per supportare le scuole dell’infanzia, le primarie di primo grado e le secondarie di primo e secondo grado.In fase di registrazione al sito si avrà la possibilità di indicare la propria scuola preferita e i 50 istituti più votati durante il periodo promozionale vinceranno premi firmati Ravensburger e buoni acquisto Prink da 100€ per l’acquisto di nuove cartucce e toner.Un impegno concreto quello di San Benedetto nei confronti degli istituti scolastici per continuare a sostenere le nuove generazioni che rappresentano il futuro del Paese. Il concorso “” verrà veicolato sulle confezioni di Acqua Minerale San Benedetto, sul sito www.sanbenedetto.it e sulla Pagina Facebook San Benedetto.