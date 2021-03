Aumenta il consumo di pesce, Nieddittas potenzia il delivery

Pubblicato il 16 marzo 2021 | 16:37

Secondo le ultime stime di Fedagripesca, dopo le festività natalizie e il periodo estivo, la Quaresima è il terzo periodo dell'anno in cui gli Italiani consumano più prodotti ittici.Una tendenza amplificata quest'anno dal Covid che invoglia gli Italiani a orientarsi su menu più salutistici soprattutto casalinghi, visto che i ristoranti non lavorano a pieno regime.Rileva questo trend anche, il brand che gestisce l'intera filiera della mitilicoltura nel Golfo di Oristano, che con il suo servizio di consegna a domicilio inaugurato lo scorso marzo, ha consegnato nell'ultimo anno oltrein Sardegna, a Milano e a Roma.Cozze sempre in cima alle richieste degli italiani che attraverso il servizio di consegna a domicilio, hanno anche ordinato, in particolare, il polpo, soprattutto a Milano e a Roma, e l'orata in Sardegna.L'isola la fa da padrone per il maggior numero di ordini, Cagliari in primis, seguita da Milano e Roma. A Milano si spende di più, in media 100 euro a ordine, e si sceglie il pesce più nobile: ostriche, astici, aragoste e pesci come il dentice e il pagro.Grande attenzione dell!azienda anche verso le consegne. Il pesce fresco pescato nel Golfo di Oristano viene immediatamente confezionato in Sardegna e inviato in poche ore al domicilio del cliente con una consegna dedicata attraverso i mezzi refrigerati dell'azienda, senza mai affidare l'ordine a terze parti, e con il completo controllo della catena del freddo.Quest'anno l'azienda ha deciso di potenziare il servizio proponendo, oltre al pesce fresco, ancherealizzate da produttori locali: vino Vermentino e Monica, olio extra vergine di oliva, pasta artigianale, fregola, lorighittas, sale marino e formaggi. Nieddittas crea così un circolo virtuoso che permette di gustare a casa piatti sani, di qualità e della tradizione, in un'ottica di salvaguardia e attenzione verso la produzione made in Sardegna dei piccoli e, al momento in difficoltà, produttori locali.