Contagi sopra i 20mila casi

Tasso di positività in calo al 5,5%

Pubblicato il 16 marzo 2021 | 18:30

Tornano sopra i 20mila (20.396) i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il totale a 3.258.770. Ieri i casi individuati erano stati 15.267. Sono invece 502 le vittime in un giorno (ieri erano 354) per un totale dall'inizio dell'emergenza di 103.001.



Sono 369.379 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri i test erano stati 179.015. Il tasso di positività scende al 5,5%, in calo di ben 3 punti rispetto a ieri quando era stato dell'8,5%.



Sono 3.256 (3.157) i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 99 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 319 (ieri erano 243). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.098 persone, con un incremento nelle ultime 24 ore di 760.



Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) aggiornato al 15 marzo, l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva si attesta ora al 35%, segnando un aumento del 4% rispetto al 9 marzo, in cui si era superata la soglia critica del 30%, arrivando al 31%. Vicina alla soglia critica del 40% l'occupazione dei letti dei reparti di area non critica di pneumologia, malattie infettive e medicina generale: a livello nazionale è del 39%, registrando una crescita del 4% rispetto al 9 marzo.



Nel frattempo, un documento Inail-Iss-Aifa-ministero afferma che le persone con pregressa infezione da Sars-CoV-2 confermata da test molecolare, indipendentemente se sintomatico o meno, «dovrebbero essere vaccinate. È possibile considerare la somministrazione di un'unica dose purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dall'infezione e entro i 6 mesi dalla stessa».

