Pubblicato il 16 marzo 2021 | 11:29

Marco Pesaresi

Marco Pesaresi è il nuovo direttore generale di Ferrarelle Spa, proprietaria dei marchi Ferrarelle, Vitasnella, Fonte Essenziale, Boario, Natía, Santagata, Roccafina e distributore esclusivo per la penisola del brand Evian. Nello svolgimento delle sue attività, Pesaresi riporterà direttamente al presidente, Carlo Pontecorvo, e si occuperà di sviluppare ulteriormente le strategie commerciali del Gruppo in Italia e sui mercati internazionali.Romano, classe ’68 e laureato in economia, Marco Pesaresi arriva in Ferrarelle dopo un’esperienza trentennale maturata nelle aree del sales, marketing e trade marketing come manager per alcuni dei maggiori colossi internazionali nel settore dei Fmcg, quali Coca-Cola Hbc, Unilever e Sab Miller.«Accogliamo con piacere Marco Pesaresi nel nostro team, siamo certi che la sua professionalità e la sua esperienza giocheranno un ruolo fondamentale nel processo di crescita del gruppo Ferrarelle - ha commentato Carlo Pontecorvo, presidente Ferrarelle Spa - Insieme potremo continuare a creare valore sul mercato e rispondere in maniera efficace alle nuove sfide che ci impone il contesto attuale».«Sono orgoglioso di poter contribuire al successo di una realtà 100% italiana, un simbolo di eccellenza in tutto il mondo che ha scelto di farsi portavoce di un importante messaggio di sostenibilità - ha dichiarato Marco Pesaresi, nuovo direttore generale - Il mio intento è quello di continuare a sviluppare il ruolo di Ferrarelle, come punto di riferimento per clienti e consumatori, valorizzandone i brand e cogliendo nuove opportunità di crescita».