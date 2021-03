Pubblicato il 18 marzo 2021 | 17:08

È di poche settimane fa l’annuncio della collaborazione strategica tra, due importanti e storiche realtà del panorama ortofrutticolo.Una partnership all’insegna della qualità e della responsabilità agroalimentare, che per i consumatori si tradurrà in, buoni, sani, gustosi e rispettosi dell’ambiente. E proprio legato a quest’ultimo aspetto, novità assoluta sul mercato italiano è l’utilizzo da parte di Natura Nuova di un doypack completamente riciclabile.Si tratta, infatti, del, busta monomateriale a elevata barriera completamente riciclabile senza alluminio, realizzata dall’italiana Gualapack , leader mondiale dei sacchetti preformati con beccuccio.Natura Nuova ha quindi interpretato secondo la propria(l’azienda ha 3 stabilimenti produttivi a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, alimentati da energia autoprodotta con fotovoltaico e cogeneratore) le esigenze del mercato in termini di sostenibilità e di economia circolare e, per prima in Italia, ha deciso di utilizzare il, per ridurre attivamente l’impatto degli imballaggi sul nostro ecosistema.Dal 1994 Natura Nuova produce polpe e frullati di frutta naturali, senza l’aggiunta di zuccheri o di conservanti, e ingredienti vegetali come il tofu, il tempeh e il seitan, con una distribuzione commerciale capillare in Italia e in oltre 20 Paesi nel mondo.