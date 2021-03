Otto bottiglie di vino per celebrare la festa della donna

Pubblicato il 02 marzo 2021 | 18:47

Alziamo i calici e brindiamo a tutte le donne del mondo! L’non porta con sé solo il profumo di mimose e di primavera. No, per noi lacelebra l’intero universo femminile, così complesso e affascinante. Festeggiamo quindi ogni donna, qualunque sia il suo stile di vita, ovunque si trovi, qualsiasi siano le sue scelte.Abbiamo pensato di rendere omaggio a tutte le donne e alle loro infinite personalità selezionando otto vini e abbinandoli a otto donne straordinarie, vere e proprie eroine, protagoniste del loro tempo e capaci di percorrere nuove strade con fierezza e caparbietà.Due anime in una: quella diè l’interpretazione di un rosato del tutto nuova e fuori dagli schemi.è unche mantiene la struttura, il corpo e la longevità di un vino rosso, ma ha la versatilità di un rosé. Un vino dall’elegante profumo di frutta rossa, intenso, morbido e di lunga persistenza che si sposa perfettamente con piatti di carne e pesce, ma anche con la pizza. Le sottili note floreali e le delicate nuance speziate lo rendono un vino dal sapore davvero particolare.Proprio come Hedòs, anche la celebre stilistaha rivoluzionato lo stile femminile uscendo dagli stereotipi e rendendo la donna più libera e attiva, non più schiava del suo abbigliamento, vestendola con abiti alla "garçonne", straordinariamente eleganti e senza tempo. Determinata e forte, senza rinunciare alla femminilità e alla raffinatezza, Coco Chanel ha reso le donne protagoniste della loro vita."Siamo tutti fatti della stessa materia delle stelle" diceva, astrofisica controcorrente, carismatica e libera. Ha dedicato la sua lunga vita a scoprire nuove stelle e a classificarle, non tralasciando però un impegno civile attivo e un grande amore per la divulgazione.Per una donna così eclettica, che ha girato il mondo portando sempre dentro di sé la vivace autenticità della sua terra d'origine, la Toscana, pensiamo ad un vino toscano, ildi, un Suvereto DOCG dal colore rosso rubino vivo e intenso, che associa ad un naso fruttato con note di tabacco e cacao un sorso pieno, lungo e complesso.è la più recente etichetta dell’azienda, che nasce dall’interesse di Gianni per le varietà resistenti (Piwi) di cui segue studi e prove di vinificazione sin dalle origini. Sull’etichetta sono raffigurate le gambe di tre ballerine, elemento che riporta alla memoria le più grandi étoile della storia.Tra di loro, stella del firmamento della danza italiana,. La sua è la storia quasi fiabesca della figlia del tranviere che con talento, ostinazione e lavoro diventa la più famosa ballerina del mondo.Entrata nel 1946 alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, Carla Fracci si diploma nel 1954, si rivela al pubblico l'anno successivo sostituendo Violette Verdy nella Cenerentola di Prokof'ev e inizia una carriera che tocca i maggiori palcoscenici e le più importanti compagnie italiane e del mondo.Giovane madre divisa tra l’affetto per il figlio e un marito che non ama più, una ribelle hippie cinquantenne che gira in salopette in trio con le amiche del cuore, la casalinga italoamericana intrappolata in un matrimonio infelice e protagonista di una struggente storia d’amore, sullo sfondo dei ponti di Madison County: sono solo alcuni dei ruoli interpretati da, 71 anni e record di candidature agli Oscar, con un totale di 21 nomine e 3 statuette aggiudicate.Cresciuta dalla madre e dalla nonna, interpreta sullo schermo figure femminili che lasciano il segno. Del, vino che nasce in un piccolo territorio, il Custoza, incarna l’unicità e il carattere – la maturità della vigna – rendendoli punto di forza per dialogare con intelligenza e determinazione nel mondo.è un rosso dalla personalità vivace e intrigante, dalla succosa piacevolezza tipica del vino ancora giovane a cui non manca però la complessità di un finale speziato grazie alla sua maturazione in legno.ne rappresenta l'essenza: artista simbolo di indipendenza e passione, di forza e stile, dall'irriverenza eccentrica e dalle mille sfaccettature che appartengono a ogni donna.è una poetessa di grande vitalità, che ha saputo trarre ispirazione creativa dalle sue esperienze personali di dolore, raccontando i moti dell'animo e di tutto ciò che d'inesprimibile si agita dentro di noi in modo cristallino.Dotata di una sensibilità molto forte, è stata una donna profonda e intensa al tempo stesso, capace di trovare parole vibranti e piene di grazia per esprimere il mondo e la vita. Per lei pensiamo adi, un rosso complesso da uve malbec, cabernet sauvignon e merlot che ammalia per eleganza e passionalità, con un naso incantevole di rosa, violetta, mirtilli e pepe, che al sorso lascia un fremito vivace.è stata molte donne nella sua vita, non limitandosi mai a interpretare ruoli, bensì a viverli. Una diva capace di calcare a passo sicuro le passerelle internazionali, pervadere di vitalità e autoironia commedie romantiche come "A piedi nudi nel parco" e vincere un Oscar per il film drammatico "Tornando a casa".Una donna che osserva criticamente il mondo intorno a sé e che combatte per ciò in cui crede, con determinazione e senza compromessi, arrivando a sfidare a 83 anni la Casabianca in nome della difesa dei diritti umani e della causa ambientalista. Jane Fonda è forte, sensibile, dal carattere complesso e affascinante, aspetti in cui scorgiamo delle analogie condiIl Gewürztraminer è un vitigno estremamente delicato, che richiede particolari condizioni climatiche, di terroir e mano d’opera. Si potrebbe definire un vitigno esigente, che pretende il rispetto di tutti i requisiti necessari per esprimersi nella sua maestosità. In presenza di tali premesse, il Gewürztraminer regala emozioni uniche, esprimendo a pieno l’inconfondibile ed elegante caleidoscopio olfattivo. Una performance da diva, come Jane Fonda nei suoi capolavori.è ricordata dai più nella veste di femme fatale, iconica diva della Hollywood in bianco e nero, la prima protagonista a interpretare un nudo integrale nella storia del cinema. Pochi sanno che l'attrice di nascita austriaca era anche una brillante scienziata: fu Hedy Lamarr a gettare le basi della tecnologia di trasmissione segnale a spettro espanso, ovvero le premesse per la nascita del wi-fi. Insieme all'indiscutibile e ammaliante bellezza, Hedy Lamarr era una donna di grande intelligenza e profonda cultura che alimentava attraverso un lavoro di ricerca.Un vero tesoro celato da scoprire e riscoprire, come. La tenuta è custodita dalla vegetazione delle colline fiorentine, non dà sfoggio della sua maestosità ma elegantemente invita il visitatore a entrare e lasciarsi coivolgere dalla sua atmosfera.Raffinatezza e decisione che si possono ritrovare in un calice di. Rosso rubino profondo che col tempo lascia spazio a note granate, impenetrabile ma al contempo carico di toni vivaci e riflessi intensi. Come la natura fascinosa e sfaccettata di Hedy Lamarr.