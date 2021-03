Zerbini segnaletici Mewa per ricordare le misure anti-Covid

Pubblicato il 02 marzo 2021 | 17:28

Indossare la mascherina, mantenere le distanze, disinfettare le mani: in tempi di pandemia, queste tre regole di base sono obbligatorie prima di entrare negli atri, nei negozi o nei ristoranti. Come memo per visitatori, clienti e ospiti, il fornitore di servizi tessiliha creato zerbini con icone che illustrano queste regole.Sono stampati con icone che raffigurano la mascherina, il lavaggio delle mani e la distanza di 1,50 m: i nuoviricordano fin dalla soglia che si deve mantenere un comportamento accorto.Così un unico prodotto unisce tre diverse finalità ed é contemporaneamente utile per mantenere le distanze di sicurezza, raccogliere lo sporco e lasciare un messaggio. Un modo immediato con il quale le aziende ricordano fin dall'ingresso le attuali norme igieniche che possono ridurre il rischio di infezione per i dipendenti e i visitatori.sono adatti anche per essere utilizzati in ambienti interni, ad esempio nelle immediate vicinanze dei dispenser di liquido igienizzante. Uno speciale rivestimento antisdrucciolo fa sì che aderiscano sul pavimento senza piegarsi e provocare scivolamenti.Gli" sono disponibili nei colori blu scuro e antracite, in tre diversi formati e con sei diversi disegni. Si noleggiano, secondo il principio del Textilsharing: una volta effettuato l'ordine,fornirà al cliente gli zerbini puliti. Gli autisti MEWA ritireranno poi gli zerbini sporchi periodicamente e li sostituiranno con quelli puliti.