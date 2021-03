Pubblicato il 21 marzo 2021 | 20:29

L'incendio e l'intervento dei vigili del fuoco a San Cassiano

Un incendio ha distrutto parzialmente uno degli hotel più belli e con più stile ed atmosfera di tutto l’arco alpino: il Ciasa Salares a San Cassiano località Armentarola, in Alta Badia. Le fiamme, a quanto sembra, sono partite al primo piano dell'hotel e lo hanno avvolto in pochi minuti. Non ci sono feriti. I soccorsi sono stati chiamati dagli stessi proprietari (la famiglia Wieser) che hanno sempre vissuto l’albergo come la loro casa, facendone un’oasi per turisti di tutta Europa grazie ad un’ospitalità che ha puntato sulla cura di ogni dettaglio e sull’enogastronomia. L’augurio è che possa riaprire al più presto, anche se i danni sono ingenti nonostante il lavoro di quasi duecento vigili di fuoco.