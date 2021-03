Pubblicato il 22 marzo 2021 | 10:39

Il 22 marzo l'Onu celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua

In tempi di pandemia si è compreso quanto sia preziosa l'acqua per le nostre vite. Eppure, quasi tre miliardi di persone in tutto il mondo non hanno questa possibilità. Una persona su tre, secondo i dati dell'Onu, non ha infatti accesso all'acqua pulita e la situazione peggiorerà, senza interventi efficaci, tanto che si stima che entro il 2050 saranno 5,7 miliardi a vivere in zone con carenza idrica per almeno un mese all'anno.Nella Giornata Mondiale dell'Acqua , i dati delle Nazioni Uniti dimostrano come la situazione delle risorse idriche a livello globale sia sempre più grave. A pesare, fenomeni come l'aumento degli eventi meteorologici estremi (che hanno causato oltre il 90% dei grandi disastri nell'ultimo decennio) e una domanda di energia che, entro il 2040, dovrebbe aumentare del 25% per una richiesta d'acqua in crescita del +50%.L'Onu, quindi, invita a riflettere sul significato e sul valore dell'acqua «che supera di gran lunga il suo prezzo, è un valore incalcolabile per la nostra casa, la cultura, la salute, l'istruzione, l'economia o l'integrità del nostro ambiente naturale. Se trascuriamo anche uno di questi aspetti, rischiamo di gestire male questa risorsa limitata che è insostituibile».Per la prima volta, l'edizione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche, esce in contemporanea con la presentazione mondiale in occasione del World Water Day 2021 (grazie alla traduzione del Fondazione UniVerde e dall'Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto di Unesco Wwap World Water Assessment Programme). E sarà presentata in conferenza stampa, alle 17.00, via streaming, con la presenza del ministro alle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano PatuanelliSarà presentata in web conference alle ore 17.00 "Il valore dell'Acqua. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all'acqua", con la traduzione curata dalla Fondazione UniVerde e dall'Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto di Unesco Wwap World Water Assessment Programme.Per seguire l'evento: www.facebook.com/FondazioneUniVerde