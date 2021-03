Tasso di positività all'8,2%

Cresce la pressione negli ospedali

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 18:12

Sono 13.846 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +20.159). Sale così ad almeno 3.400.877 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 386 (ieri sono stati +300), per un totale di 105.328 vittime da febbraio 2020.



Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 2.732.482 e 32.720 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +13.526). Gli attuali positivi - i soggetti che hanno il virus - risultano essere in tutto 563.067, pari a -8.605 rispetto a ieri (+6.219 il giorno prima). La flessione degli attuali positivi di oggi - con il segno meno davanti - dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 169.196, ovvero 107.890 in meno rispetto a ieri quando erano stati 277.086. Mentre il tasso di positività è 8,2% (l’approssimazione di 8,18%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 8 sono risultati positivi; ieri era 7,3%. Qui la mappa del contagio in Italia.



È L’Emilia-Romagna la regione più colpita per numero di nuove infezioni (+2.118), seguita dalla Lombardia (+2.105) con un dato dimezzato rispetto a ieri — portando i casi totali dall’inizio dell’emergenza a 700.025 —, grazie a oltre 21 mila tamponi, ossia il numero di test regionali più alto della giornata. Ad avere un incremento a quattro cifre sono: Piemonte (+1.521), Lazio (+1.407), Campania (+1.313) e Toscana (+1.140). Tutte le altre regioni hanno un incremento a due o tre cifre.



Si alza ancora la pressione sugli ospedali. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +565 (ieri +423), per un totale di 28.049 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +62 (ieri +61), portando il totale dei malati più gravi a 3.510. La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore. Infatti, i nuovi ingressi in rianimazione sono +227 (ieri +232).



Secondo gli ultimi dati Agenas(Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) a livello nazionale i ricoverati occupano il 42% dei posti disponibili, oltre la soglia di allerta del 40%. Continuano a crescere anche i posti letto occupati nelle terapie intensive, che sono ora pari al 38% e già da quasi due settimane oltre il livello d’allerta del 30%.

