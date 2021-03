A Como arriva il primo punto vendita Aldi

Pubblicato il 23 marzo 2021 | 16:44

ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata,, in Via Pasquale Paoli angolo Via 1° Maggio.Grazie a questa nuova apertura, sono 109 i negozi in Italia, ed ora anche i cittadini di Como potranno scoprire l’offerta discount conveniente e di qualità firmata ALDI, una proposta che sta riscuotendo grande successo in Lombardia. Il nuovo punto vendita si inserisce nel piano di espansione nel Nord Italia, con l’obiettivo di dare anche impulso all’economia locale e all’occupazione.Espressione dell’impegno di ALDI verso le famiglie, il Prezzo ALDI è sinonimo di: circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita nasce dalla collaborazione con realtà agricole italiane, una valorizzazione che si ritrova nelle 120 referenze tra frutta e verdura e nelle oltre 30 marche esclusive, garanzia di prezzi accessibili senza alcuna rinuncia a bontà e gusto.Con una superficie di vendita di circa 1.000 m2 e 80 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti, il nuovo negozio ALDI ha contribuito alla riqualificazione dell’area un tempo ospitata da un ex negozio di arredamento, consentendo l’adeguamento, sistemazione ed allargamento del percorso stradale lungo Via 1° Maggio e la realizzazione del relativo marciapiede.Il negozio di Como è anche un: in linea con le politiche di sostenibilità del gruppo l’edificio è dotato di impianto fotovoltaico dalla portata di 48,75 kWp.Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:30 alle 20:00. In aggiunta alle promozioni settimanali previste regolarmente, ALDI festeggia la nuova apertura con importanti offerte in sottocosto per invitare i clienti ad assaporare i suoi prodotti e lasciarsi conquistare dalla sua offerta discount, conveniente ma ricca di qualità e freschezza.Il punto vendita ha creato 11 nuove opportunità lavorative, per un totale di 592 collaboratori tra i 31 negozi della regione e il polo logistico di Landriano (PV).