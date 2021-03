Esselunga apre a Varese il terzo punto vendita del 2021

Pubblicato il 24 marzo 2021 | 18:21

ha aperto oggi il superstore in, nell’area che in precedenza ospitava il calzificio Malerba: il negozio, con 4.200 metri quadri di superficie di vendita, è certificato in classe energetica A ed è dotato di un ampio parcheggio interrato in grado di ospitare 700 autoveicoli.All’interno saranno impiegati 172 addetti, dei quali 88 neoassunti del territorio: nel complesso sul territorio varesino lavorano in azienda oltre 1500 persone.Quella dell’ Esselunga di Varese di via Gasparotto, 167° negozio della catena, è la terza apertura del 2021 dopo il supermarket di Milano in via Calvi e il negozio laEsse da poco inaugurato a Roma.: in città si trova anche nel rione di Masnago e in provincia a Gallarate, Olgiate Olona, Castellanza, Venegono Inferiore, Saronno, Sesto Calende e Induno Olona. Il supermercato di viale Borri, presente a Varese dal 1979, sarà chiuso oggi per ristrutturazione e i clienti potranno usufruire di un servizio gratuito di bus navetta col nuovo superstore di via Gasparotto.Importanti interventi sulla viabilità sono stati realizzati per migliorare la mobilità cittadina: due rotatorie lungo via Gasparotto oltre alla rampa del raccordo autostradale provenendo dal centro di Varese. In una seconda fase completeranno l’intervento un’altra rotatoria e il collegamento per chi proviene da Gallarate percorrendo l’autostrada.Inoltre Esselunga, confermando la sua attenzione per la, nell’ambito delle opere di compensazione ha contribuito a sistemare le aree verdi comunali di Villa Toeplitz e viale Europa e Giubiano.Nel negozio i clienti disporranno di tutti i reparti che hanno contribuito al successo del marchio Esselunga con un assortimento di oltre 20.000 prodotti: frutta e verdura sfusa e confezionata con un’offerta di oltre 500 prodotti; pescheria con banco assistito, con oltre 250 prodotti freschi, pregiati e controllati; macelleria con oltre 300 tagli; gastronomia con banco assistito così come la panetteria con pane fresco sfornato per l’intera giornata, oltre a una vasta gamma di pizze e focacce; enoteca con oltre 700 etichette.Arricchisce l’offerta il marchio, la linea di alta pasticceria ideata da Esselunga in collaborazione con la. All’interno sono presente una parafarmacia e il. Completano i servizi il ritiro della spesa gratuito in negozio Clicca e Vai per una spesa rapida e l’ecocompattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie di plastica.Per snellire e gestire in autonomia la spesa, la tecnologia Esselunga prevede moderne casse self-scanning e self-payment con utilizzo di lettore. L’ Esselunga di via Gasparotto a Varese è aperta