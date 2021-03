Pubblicato il 24 marzo 2021 | 08:48

Un marchio per tutelare la genovesità

Un marchio per tutelare la genovesità: si chiamerà Deco (denominazione comunale) e la sua istituzione è stata approvata all'unanimità durante la seduta del consiglio comunale genovese. Dalla focaccia alla pànera, dallo sciroppo di rose alla prescinseua, dalla cima al cappon magro, alla sagra della zucca o altre feste patronali.Queste realtà gastronomiche e culturali avranno uno strumento in più per essere valorizzate. Due anni dopo la mozione presentata in aula rossa, e un anno dopo la legge regionale sul tema, a presentare la proposta di iniziativa consiliare è stato Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia.Nel registro Deco potranno essere inseriti alcolici, sciroppi, carne o pesce allevati in maniera specifica e caratterizzante del territorio, salse e formaggi, pietanze particolari, prodotti da forno dolci e salati, di confetteria e gelateria. Ma potrà avere il marchio Deco anche qualunque prodotto, affermato nella tradizione locale, realizzato attraverso la manualità e la creatività di un produttore o da un gruppo di produttori. Ed eventi, come feste paesane, patronali, sagre."L'obiettivo è quello di promuovere con un marchio di appartenenza territoriale chi a Genova produce specialità strettamente legate alla storia, alla cultura e alle tradizioni genovesi - ha detto Mascia - così da avere uno strumento in più per pubblicizzare il Comune di Genova nel marketing territoriale che sta continuando a portare avanti a testa alta, anche a livello internazionale, nonostante la pandemia ancora in corso". Una delle criticità legate all'istituzione del marchio Deco sarà quella di non sovrapporsi come un doppione a marchi già esistenti. Per differenziarlo e riconoscerlo servirà un logo.Il Comune di Genova lancerà un bando appositamente per questo scopo. Fra i requisiti per ottenere il marchio, ci sono la produzione nel territorio comunale, l'esclusione di prodotti geneticamente modificati e il rispetto dei disciplinari approvati A valutare e proporre alla giunta comunale l'iscrizione nel registro sarà una commissione di esperti.