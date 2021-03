Pubblicato il 24 marzo 2021 | 12:11

Il lockdown rafforzato previsto intorno alle vacanze di Pasqua in Germania è stato revocato da Angela Merkel. Lo ha scritto l'agenzia tedesca Dpa citando fonti informate in coincidenza con l'inizio di un nuovo vertice fra governo e Laender, convocato a sorpresa dopo le forti critiche alle conclusioni del vertice notturno di due giorni fa, che ha deciso il lockdown rafforzato per i giorni di Pasqua e il prolungamento delle chiusure fino al 18 aprile.«È stato un errore, e gli errori vanno corretti in tempo, questo è ancora possibile. Me ne assumo la responsabilità», ha detto la cancelliera, citata dallo Spiegel. La Merkel ha quindi deciso di correre ai ripari, dopo la reazione di generale indignazione scatenata in Germania dalle decisioni prese all'ultima conferenza Stato-Regioni, dove è stato stabilito il blocco fra il 1 e il 5 aprile, con la chiusura di tutto (compresi i supermercati) e il prolungamento delle misure di lockdown fino al 18 aprile.