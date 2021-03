Pubblicato il 24 marzo 2021 | 15:17

Sace ha supportato 15mila aziende italiane con 45 miliardi di euro

Via libera dal consiglio di amministrazione di Sace (la società per azioni della partecipata pubblica Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario) al bilancio 2020 con 46 miliardi di euro di risorse mobilitate per circa 15mila imprese, soprattutto (al 90%) Pmi e Mid Cap (aziende fino a 1.500 dipendenti).In particolare per export e internazionalizzazione sono stati mobilitati 25 miliardi di euro, a cui si aggiungono 21 miliardi di Garanzia Italia e 300 milioni di operazioni relative al Green New Deal con volumi complessivamente raddoppiati rispetto all'anno precedente.L'utile lordo si attesta a 110,3 milioni di euro (in diminuzione del 48% rispetto all'esercizio precedente) «nonostante il contesto particolarmente difficile e il peggioramento generale del rischio di credito» e l' utile netto è pari a 79,7 milioni di euro (141,6 milioni nel 2019). Positivi gli indicatori di redditività (Roe all'1,7%) e di solidità patrimoniale (Solvency Ratio al 449%).Il patrimonio netto è pari a 4,7 miliardi di euro (sostanzialmente stabile rispetto alla fine del 2019), mentre le riserve tecniche ammontano a circa 4,9 miliardi di euro (+20%).