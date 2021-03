Tasso di positività stabile

Lombardia oltre le 30mila vittime

Pubblicato il 24 marzo 2021 | 18:13

Sono 21.267 i nuovi casi di coronavirus in Italia contro i 18.765 di ieri. L'ultimo bollettino del ministero della Sanità fotografa una curva in salita, tendenza stabile come nelle scorse settimane quando il picco di contagi andava scemando dal wekend in poi. Non a cas, mercoledì scorso i contagiati erano oltre 23mila. In generale sale a 3.440.862 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 460.



I tamponi totali effettuati sono stati 363.767, con un leggero aumento di 20mila unità rispetto a ieri. Mentre il tasso di positività è 5,8%; in linea con il 5,6% di ieri.



Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 8,3 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 2,6 milioni.



A livello europeo la situazione è preoccupante. «In 19 Stati membri dell’Unione europea stanno salendo i contagi, in 15 aumentano i ricoveri ospedalieri, e 8 vedono crescere i morti», ha detto la Commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides.



«Nelle ultime settimane abbiamo visto un aumento nel numero delle varianti: quella britannica è la predominante», ha aggiunto la commissaria. La variante si registra in 25 Paesi e risulta nell’80% dei sequenziamenti dei test in alcuni Stati. La variante sudafricana è stata rintracciata in 18 Paesi, e quella brasiliana in nove.







