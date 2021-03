Giovedì giorno critico per la pandemia:

su i contagi e il tasso di positività

Pubblicato il 25 marzo 2021 | 18:17

Pubblicato l'ultimo bollettino con i dati del ministero della Salute, l'andamento dell'epidemia Covid si attesta a 23.696 nuovi casi nelle ultime 24 ore (ieri i poritivi riscontrati erano 21.267). Sale così ad almeno 3.464.543 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall'inizio della pandemia. I decessi odierni sono gli stessi di ieri: 460. Un numero che porta le vittime totali a 106.799. Mentre le persone che hanno contratto e superato la malattia diventano 2.794.888.



Per quanto riguarda i tamponi, sono stati 349.472 quelli effettuati nelle ultime 24 ore, ovvero 14.295 in meno rispetto a ieri quando erano stati 363.767. Il tutto per un tasso di positività di 6,8% (in aumento di un punto percentuale rispetto a ieri).



In generale, l'andamento della pandemia rispecchia schemi già tracciati con la curva che tocca il punto massimo fra giovedì e venerdì per poi ridiscendere nel weekend. Un generale miglioramento dello scenario si osserva sui dati settimanali (17-23 marzo), come evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe: -4,8% i casi in sette giorni rispetto alla settimana prima e -7,7% i decessi.



Relativamente al sistema sanitario, diminuiscono leggermente le degenze ordinarie, dopo settimane di crescita. Una piccola inversione di tendenza che non riguarda però le terapie intensive dove i malati gravi raggiungono quota 3.620.



Nel frattempo, le dosi di vaccino somministrate sono oltre 8,5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 2,7 milioni.











