Pubblicato il 25 marzo 2021 | 16:48

conferma la prestigiosa partnership con, format tv dedicato alle specialità pasquali che per l’edizione 2021 può contare su un poker vincente di Maestri Pasticceri.Saranno infatti il Re della Costiera Amalfitana, lo Stilista del Dolce, il Campione del Mondoe il volto della pasticceria contemporaneai narratori di un viaggio tra curiosità e tradizioni del Belpaese.In onda su Sky Uno e NOW il 27 marzo alle ore 17.50, in replica il 28 marzo alle 11.30, il 3 aprile alle 17.50 e il 4 aprile alle 10.40 ed in chiaro il 3 e il 4 aprile alle 11.30 su TV8, le puntate speciali seguiranno i quattro maestri nel loro territorio d’origine, per raccontare l’inestimabile e poliedrico patrimonio dolciario d’Italia.Hausbrandt partecipa a questo progetto con entusiasmo, affiancando inel viaggio attraverso i loro laboratori dove il caffè, con il suo inebriante aroma, sarà alleato prezioso anche nella creazione delle ricette dei maestri Sal de Riso e Andrea Tortora.Due sono le miscele Hausbrandt scelte per il palcoscenico più dolce della tv.caffè tostato e macinato in barattolo dorato da 250g, dal gusto dolce e avvolgente, di media corposità e dai piacevoli sentori floreali etostato in grani e macinato per moka, miscela dalla ricetta unica, in cui l’accurata scelta delle migliori monorigini, regala una preziosa combinazione tra note di cacao amaro e radice di liquirizia. Hausbrandt affianca con lo stile, il gusto e la qualità che la contraddistinguono, questo viaggio nella tradizione e nelle interpretazioni più innovative della pasticceria