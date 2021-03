Pubblicato il 25 marzo 2021 | 12:07

Vianney Gravereaux

Giovanni Geddes da Filicaja, ceo di entrambe le tenute Ornellaia e Masseto, ha annunciato un cambiamento nel team direzionale delle due cantine. Accanto all’estate director Axel Heinz, dal 1 aprile 2021 ci sarà Vianney Gravereaux in veste di direttore Vendite e Marketing. Tim Banks, che ha ricoperto il ruolo fino ad oggi, rientrerà in Francia e continuerà a lavorare nel mondo del vino.Dopo 9 anni di collaborazione affiatata, Tim Banks è salutato calorosamente:“Ringrazio personalmente Tim” ha affermato il CEO “per il suo contributo professionale al successo aziendale, ma anche per il suo contributo personale nel creare una squadra e delle relazioni per le quali non sarà facilmente dimenticato. Allo stesso tempo, sono felice di continuare questo percorso con Vianney, con cui sono certo raggiungeremo nuovi traguardi.”Vianney Gravereaux, francese di nascita ma multilingue per vocazione, ha una vasta esperienza internazionale nel mondo del “fine wine” ottenuta lavorando con marchi riconosciuti a livello mondiale quali Philipponnat, Salon e Peugeot Saveurs. Già Responsabile Internazionale delle Vendite di Masseto, all’invito ad accogliere il nuovo ruolo Gravereaux ha risposto con entusiasmo:“Quando qualche anno fa ho visitato Ornellaia sono rimasto impressionato dalla qualità eccezionale dei vini e dal luogo in cui nascono. Non avrei mai pensato che nel 2020 sarei entrato a far parte del formidabile team di Masseto e che solo un anno dopo avrei ricevuto l’onorevole incarico di Direttore Vendite e Marketing di entrambe le tenute. Portare avanti il lavoro fatto finora da Tim Banks sarà una sfida emozionante che non vedo l’ora di affrontare”.La squadra attuale così formata include per Ornellaia l’enologa Olga Fusari e la Brand Manager Greta Roscioni; le rispettive posizioni sono ricoperte da Eleonora Marconi e Susanne Weber a Masseto. Responsabile alla comunicazione di entrambi i brand è Elena Oprea.