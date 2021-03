Pubblicato il 29 marzo 2021 | 16:57

Da oggi, lunedì 29 marzo, il pratico servizio “” sarà attivo anche presso l’U2 Supermercato di Arosio. I clienti potranno così prenotare comodamente la spesa online e presentarsi in negozio unicamente per pagarla e ritirarla. Ma non è tutto! Presso il rinnovato store, situato in Via Don Sirtori 2, è ora disponibile anche un nuovo reparto di panetteria servita, con pane fresco ogni giorno.Con “ click.U2 Ritira la spesa ” sarà possibile prenotare la spesa da smartphone o tablet, ritirandola poi in negozio nella fascia oraria prescelta. Il servizio di ritiro è disponibile 7 giorni su 7 dalle ore 10 alle ore 20. Per accedere al nuovo servizio, è sufficiente scaricare l’App, disponibile per dispositivi Apple e Android.I clienti potranno scegliere tra i prodotti a marchio(la linea top di gamma di Unes), oltre alla linea(oltre 1.500 prodotti che garantiscono una spesa conveniente senza rinunciare alla qualità) e la linea firmata(prodotti ecologici per la cura del bambino, della casa e del bucato).In assortimento sono poi presenti le principali referenze di marca industriale e sono sempre disponibili pane fresco, frutta e verdura, carne e pesce, oltre a un’ampia selezione di prodotti per la cura della persona e della casa. Sarà possibile pagare la propria spesa utilizzando tutte le forme di pagamento accettate dallo store.U2 Supermercato coniuga la qualità dell’assortimento con una linea prezzi competitiva, adottando soluzioni volte a ridurre l’impatto ambientale e a favorire una spesa più consapevole. U2 Supermercato, infatti, da oltre dieci anni, opera scelte strutturali, commerciali e organizzative attente all’ambiente e alle persone.Ad esempio, nel 2019 ha eliminato totalmente le stoviglie in plastica monouso, sostituendole con alternative biodegradabili; ha sostituito i sacchetti di plastica con quelli biodegradabili e compostabili e con borse in TNT riutilizzabili, prima che diventasse obbligo di legge. Inoltre, ha installato oltre 60 macchine per la raccolta e il recupero delle bottiglie PET, favorendone il riciclo. U2 Supermercato vende frutta e verdura per lo più sfusa per ridurre l’utilizzo di contenitori di plastica e permettere ai suoi clienti di acquistare solo ciò che necessitano, riducendo così lo spreco alimentare; con lo stesso obiettivo, applica uno sconto del 50% ai prodotti in scadenza. Infine, i frigoriferi dei suoi store sono provvisti di ante di chiusura, per evitare inutili sprechi di energia.