Pubblicato il 29 marzo 2021 | 18:30

E’ stato presentato inil nuovo assetto della Direzione Commerciale, guidata da. Figlio del fondatore e Presidente dell’azienda, Stefano Vitaletti guiderà le strategie commerciali avvalendosi della collaborazione diin qualità di Sales Manager, con ventennale esperienza nella direzione vendite nel mercato delle spezie.L’azienda italiana Italpepe ha compiuto 50 anni nel 2019 e durante lo scorso anno, drammaticamente segnato dall’emergenza sanitaria, ha continuato a crescere ampliando le sue quote di mercato nella grande distribuzione organizzata grazie all’ingresso in nuove insegne distributive di carattere nazionale.«Il mio compito – ha spiegato– sarà di guidare la crescita, da anni ormai esponenziale, della nostra azienda di famiglia, cogliendo tutte le numerosissime opportunità che il mercato ci sta offrendo. Le virtuose collaborazioni con i nostri maggiori clienti, basate su rapporti non solo professionali, ma anche di fiducia e stima reciproca a cui abbiamo dato sempre un valore speciale io e mio padre, ci hanno aperto le porte a importanti occasioni che l’azienda deve essere pronta a cogliere per fare un salto di qualità: ispirare il futuro di questa product category. In questi ultimi anni, ci siamo riorganizzati e strutturati costruendo un network di fornitori e partner che ci garantiscono l’agilità e la flessibilità necessaria per fare questo passo, ci siamo dotati di un potente impianto produttivo per gestire con rapidità le sfide del mercato, abbiamo rafforzato il nostro organico e tutta la rete commerciale per essere più vicini ed ascoltare le esigenze di tutti i nostri clienti. Sono, convinto che oggi siamo pronti per tracciare il futuro di questa categoria».Quella di Italpepe è una storia ricca e interessante, che si intreccia in uno stretto binomio con il territorio e la comunità in cui è nata e cresciuta.Nata dall’intraprendenza e dal coraggio di un uomo, che trasformò una stanza della propria casa in laboratorio, oggi è un’azienda che esporta in 35 Paesi nel mondo. I valori in cui credeva Alfonso Vitaletti nel 1969 e che ha trasmesso ai tre figli Elena, Laura e Stefano, sono ancora oggi gli stessi sui quali si basa la sua gestione manageriale.