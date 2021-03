Pubblicato il 03 marzo 2021 | 12:13

Il Four Seasons del Salento

Con un nuovo resort in apertura in Puglia, il gruppo internazionale dell'hospitality Four Seasons Hotels and Resorts consolida la propria presenza nel Belpaese. Arriva infatti a quattro il network di hotel di lusso gestito in Italia e comprensivo del San Domenico Palace di Taormina (attivo dall'estate 2021) e i 5 stelle di Milano e Firenze.Grazie a un accordo con la società immobiliare Omnam Group, Four Seasons punta a rendere operativo un resort con 150 tra camere e suite la cui particolarità è quella di ricordare dei padiglioni di ville private con accesso diretto alla spiaggia e la possibilità di muoversi facilmente nei dintorni (nel mezzo del Salento e a pochi passi da Ostuni). Il progetto porta la firma dello studio Hks Architects.«Non vediamo l’ora di fissare nuovi standard di ospitalità in questa bellissima regione, creando opportunità sorprendenti per i nostri ospiti nello scoprire questa meravigliosa destinazione’», ha affermato John Davison, presidente e ceo di Four Seasons Hotels and Resorts.Il resort include sei ristoranti e bar, tra cui un ristorante fruibile tutto il giorno, un ristorante di tipica cucina locale, un bar & grill accanto alla piscina, un lobby lounge bar, un signature bar e un beach club. La struttura offre anche spazi per riunioni ed eventi, tra cui una sala da ballo e sale riunioni più piccole in un edificio separato, nonché diversi spazi per eventi all’aperto.Infine, il centro benessere include un centro fitness, 10 sale trattamenti, hammam, sauna, piscina e un centro yoga.