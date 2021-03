Iper apre a Rozzano un nuovo punto vendita

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 15:32

Michela Bettoni

Il punto vendita di Rozzano

Aprirà al pubblico domani mattina il nuovo punto venditadi, adiacente al centro commerciale Fiordaliso, che questa mattina l’Amministratore Delegato del, e il Direttore del Punto Vendita,hanno presentato al sindaco di Rozzano,e alle autorità locali.Il nuovo spazio si sviluppa su una superficie di vendita di circa 10.500 mq, presenta un ingresso indipendente, pur rimanendo internamente collegato al centro commerciale Fiordaliso attraverso l’affaccio alla nuova piazza interna di recente completamento. Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali e tinte naturali per inserirsi in maniera armonica nel Parco Agricolo Sud di Milano che circonda tutta l’area.Il tetto è stato sfruttato al 50% come impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e al restante 50% come giardino pensile di tipo estensivo, con essenze autorigeneranti che necessitano di poca irrigazione e che sfrutteranno le vasche di raccolta delle acque piovane per ridurre a zero il consumo di acqua potabile.“I metri quadri aggiuntivi, rispetto al vecchio ipermercato, sono stati utilizzati per valorizzare le aree dei freschi e delle nostre produzioni interne, per creare nuovi spazi dedicati alla ristorazione e per ampliare l’assortimento del no food,” ha commentato, direttore del punto vendita. “All’interno dell’ipermercato abbiamo poi realizzato un soppalco di 500 mq adibito a ristorante che verrà aperto nei prossimi mesi.”Ed è proprio dall’offerta di ristorazione che si viene accolti accedendo all’ipermercato dal centro commerciale: nella piazzetta antistante, oltre ale al, dedicato agli amanti della cucina orientale, si affaccianoche sforna ogni giorno focacce impastate da mani esperte, utilizzando lievito madre, e farcite al momento, il cui profumo si mescola con quello di pane fresco e fragrante proveniente dallae le note dolci dellaDa qui si entra nella nuovissimacon la Pizzeria e le sue pizze a lunga lievitazione, cotte nel forno a legna, e, che si presenta con una cucina completamente rinnovata, dove ogni giorno viene preparata un’ampia scelta di piatti: primi, verdure, carne e pesce alla griglia, cucinati al momento, e un’area dedicata alle insalate, ai legumi e alla frutta, per un pasto alternativo.Si prosegue con il reparto freschi, sempre alla ricerca dell’eccellenza e delle migliori produzioni locali, il reparto surgelati, che si presenta come un vero e proprio shop in shop, e un’area di vendita, come sempre molto curata e con un vasto assortimento. Grandi spazi, quindi, ma anche grande scelta, per un totale di oltre 40.000 referenze a prezzi sempre più convenienti.Fiore all’occhiello è poi ladi Iper, con oltre 1.100 etichette, di cui oltre 100 a marchio Grandi Vigne con cui Iper La grande i intende valorizzare una selezione di piccoli produttori locali e le loro eccellenze. Qui è stato inserito anche il nuovissimo totem “Ti consiglio un Vino”, realizzato in collaborazione con Vinhood, che con poche e semplici domande è in grado di profilare il gusto del cliente e guidarlo nella scelta del vino ideale.L’offerta commerciale si arricchisce infine con le aree dedicate all’elettronica, con Unieuro, e ai servizi alla persona, come, che affiancano il reparto Casa, con la sua selezione di accessori per la casa, e lo spazio, marchio di abbigliamento e accessori per i più piccoli. Si prosegue con ilStore, un reparto interamente dedicato ai nostri amici animali con i migliori marchi di alimenti e un’ampia scelta di accessori, per un totale di oltre 4.000 referenze.Infine, l’areadi Iper, uno spazio dedicato con fiori e piante di vario tipo e personale qualificato che saprà aiutare il cliente nella scelta e nel confezionamento. Poco prima di uscire sull’ampio parcheggio antistante l’ingresso indipendente del nuovo punto vendita, l’altra novità, pensata per i più golosi: ilUn’esperienza di spesa accompagnata da una comunicazione al cliente sempre più innovativa, grazie agli schermi distribuiti all’interno dello store, con messaggi differenziati che vanno dalle offerte del giorno nel reparto pescheria fino al menù del giorno nell’area ristorazione.E per finire, un ventaglio di servizi pensati per facilitare la vita dei propri clienti: da, per il ritiro di acque, bibite e prodotti pesanti, senza la necessità di entrare nell’ipermercato, a, per il ritiro della spesa online, e, accessibile dall’app Iper, tramite il quale è possibile cercare e selezionare il prodotto desiderato e in pochi attimi vedere comparire sul proprio smartphone la posizione esatta nella corsia del punto vendita.Insomma, il nuovo Iper Rozzano è tutto da scoprire!