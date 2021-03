Pruneti, nuova campagna

per valorizzare il talento delle donne

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 15:55

Per l'8 marzo 2021 Pruneti lancia una campagna di sensibilizzazione per la valorizzazione del talento contemporaneo e della leadership al femminile. Da Kamala Harris a Samantha Cristoforetti, 9 donne esempio di perseveranza e coraggio scelte da Pruneti come "Ambassador ad honorem".



A ciascuna dedicato un olio delle tre collezioni. Pruneti da sempre celebra il talento contemporaneo e la leadership al femminile, sostiene il gender come fattore di competitività e innovazione e promuove l'equità e l'uguaglianza fra i generi e le generazioni.



“Per me e mio fratello – spiega Gionni Pruneti – è sempre stato naturale sostenere, coinvolgere e incentivare la partecipazione femminile all’interno dell’azienda. Sono queste le nostre origini e i valori fondamentali che la nostra famiglia ci ha trasmesso, insieme all’onestà e al rispetto per la nostra terra, il Chianti Classico. L'eccellenza dei nostri oli extravergine è figlia di questi preziosi insegnamenti, continua ricerca, impegno e il risultato di una perfetta sinergia tra sapienza, lavoro, sacrificio e costanti intuizioni femminili.”



Il femminile è un valore essenziale della ultracentenaria filosofia Pruneti, a partire dal ruolo rivestito dalle donne della famiglia nella lavorazione del giaggiolo, fino alla scelta dell’immagine femminile ritratta nei capolavori dell'arte rinascimentale sulle etichette della Collezione Monocultivar, punta di diamante delle linee di oli extravergine a marchio Pruneti.



“Abbiamo personalmente selezionato – sottolinea Paolo Pruneti – 9 donne internazionali, tutte simbolo dell’emancipazione femminile ed icone di talento e coraggio nelle loro professioni. Dall’arte alla letteratura, dall’astrofisica alla politica e alla scienza. A ciascuna di loro abbiamo dedicato uno dei nostri 9 oli delle 3 collezioni Pruneti.



Per i Monocultivar abbiamo scelto, Maria Callas, Frida Kahlo e Serena Dandini 3 donne indipendenti e controcorrente per 3 oli unici ed inimitabili dal più morbido al più pungente. La collezione Fruttati è invece dedicata a 3 donne che hanno fatto del loro costante impegno il loro successo, Svetlana Zakharova, Kamala Harris e Maria Rosaria Capobianchi. I tre oli della collezione Colline di Firenze - sintesi perfetta di esplorazione, equilibrio dei sapori e ricerca dell'eccellenza - a Samantha Cristoforetti, Aurora Mazzucchelli e Marion Mahony Griffin.”



Una scelta che vuol rendere omaggio a tutto l’universo femminile attraverso nove leader che hanno scritto e continuano a scrivere con il loro impegno e dedizione quotidiano il futuro delle donne e rappresentano, specialmente oggi in una società resa più fragile dalla pandemia, un esempio per le nuove generazioni.



Non un evento, ma un progetto di rilevanza sociale e di educazione alla leadership, che proseguirà ogni anno, proprio per sensibilizzare le bambine e le giovani donne ad avvicinarsi a mondi ancora troppo maschili, per imparare ad investire sulle proprie competenze e sulla fiducia nel proprio talento.



E Pruneti dà il buon esempio ogni giorno, come dimostra la selezione del team operativo, dove le figure femminili primeggiano: Sonia Lapini CFO, Irene Innocenti Quality Manager, Katy Lapini Pr&Brand Manager, Sofia Bonechi Pruneti Life Style Promoter.



© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Pruneti, nuova campagna per valorizzare il talento delle donne - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

olio oil evo iat italiaatavola frantoio pruneti Sonia LapiniIrene Innocenti Katy Lapini Sofia Bonechi Gionni Pruneti Paolo Pruneti Maria Callas Frida Kahlo Serena Dandini Svetlana Zakharova Kamala Harris Maria Rosaria Capobianchi Samantha Cristoforetti Aurora Mazzucchelli Marion Mahony Griffin