Le autorizzazioni di impianto dei vigneti in Europea sono blindate al vincolo annuale dell'1% fino al 2045. È quanto emerge dal negoziato sulla Pac (Politica agricola comune) che, in questo modo infrangerebbe le speranze di liberalizzazione di molti produttori italiani. A resistere sarebbero in primo luogo Francia e Spagna che, a differenza dell'Italia, hanno ancora margine a livello quantitativo.



Non mancano comunque le criticità, come evidenzia il direttore per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della Regione Toscana, Roberto Scalacci, secondo il quale i diritti di impianto sono una complicazione inutile e la programmazione va fatta in modo ragionato a livello territoriale e all'interno delle denominazioni di origine, con l'accordo dei Consorzi e dei produttori. Per limitare l'espansione "non Dop", secondo il direttore, dovrebbero entrare in gioco regole di pianificazione territoriale e ambientale, non economiche.



Secondo Corrado Giacomini dell'Università di Parma, il tetto imposto per i produttori del Belpaese potrebbe essere superato se si potessero trasferire le autorizzazioni tra Regioni. Inoltre, la nuova Pac dovrebbe garantire la possibilità di non perdere i diritti di reimpianto non utilizzati, di cui l'Italia dispone per migliaia di ettari. Infine, se le autorizzazioni non sono trasferibili si rischia di creare un sistema rigido che limita l'accesso ai giovani e non incentiva il ricambio generazionale.

