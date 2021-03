Supermercati e agricoltori, accordo

per la difesa dalle pratiche sleali

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 13:50

Intesa tra il comparto della distribuzione e le organizzazioni agricole che faciliterà l'iter legislativo di recepimento della direttiva Europea contro le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. A firmarla sono le imprese rappresentate in Ancc-Coop, Ancd-Conad, Federdistribuzione, insieme a Adm-Associazione Distribuzione Moderna e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, Cia-Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Filiera Italia.



L'intesa nasce per tutelare gli operatori che praticano comportamenti corretti e rappresenta un'ulteriore fase di collaborazione tra le organizzazioni a sostegno dell'agroalimentare, a difesa dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dell'intero settore. Il tutto in un momento di forte difficoltà dell'economia italiana che spinge aziende ed enti a una più stretta collaborazione.



Al centro dell'accordo, l'effettivo recepimento della direttiva Ue mantenendo il concetto di reciprocità, quindi di tutela, prevista a livello nazionale, nei confronti di tutti gli operatori della filiera. Oltre a ciò, viene contemplato il principio di riservatezza nella denuncia delle pratiche commerciali sleali e il diritto alla difesa, oltre alla configurazione di sanzioni dissuasive proporzionate e tali da non compromettere la continuità delle imprese e il loro equilibrio economico.



Tra i punti principali, l'intesa rigetta l'uso delle aste on line al doppio ribasso, riconsidera il tema delle vendite sottocosto limitandole a casi specifici, introduce specifiche sui pagamenti e rimanda a un ente incaricato dell'applicazione e controllo della normativa in questione che possieda opportuni requisiti di autonomia ed esperienza, quale ad esempio l'Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari).

