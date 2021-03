Pubblicato il 30 marzo 2021 | 18:44

Roberto Zanoni

continua a crescere: con l’ingresso di, catena della GDO con oltre 1450 punti vendita in 18 Paesi, salgono ad oltre 100 gli aderenti ad Assobio, l’associazione nazionale delle imprese di trasformazione e distribuzione dei prodotti biologici.«L’adesione di Carrefour Italia» sottolinea«rappresenta per noi un grande motivo di orgoglio, non solo in quanto parliamo di uno dei più importanti player della GDO, ma anche in virtù della grande attenzione che Carrefour sta riservando al settore biologico, confermata dall’inserimento di nuovi prodotti negli assortimenti e dal sostegno di piccoli produttori locali. L’ingresso di questa importante realtà testimonia la crescita del valore del mercato di prodotti biologici all’interno della distribuzione moderna, anche in considerazione del costante aumento dei.»«L’impegno per una maggiore democratizzazione del Bio è uno dei pilastri della nostra strategia diper Tutti, che ha l’obiettivo, attraverso azioni quotidiane e concrete, di offrire a tutti i consumatori accesso al cibo di alta qualità sicuro e ad un prezzo giusto e alla portata di tutti. Siamo consapevoli del fondamentale ruolo della grande distribuzione nella promozione di buone pratiche di filiera e modelli di consumo sostenibili. Siamo dunque felici di essere parte di una realtà come Assobio, con cui sono certo potremo perseguire il comune obiettivo di sostegno e diffusione del Bio sul mercato italiano» prosegue