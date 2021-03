Pubblicato il 30 marzo 2021 | 09:03

Riaprire "insieme alle scuole che hanno sede nelle stesso comune", per favorire una didattica attiva che possa "contribuire alla realizzazione di un modello di scuola di prossimità"; ma soprattutto essere considerati in base alla propria "funzione e specificità". È quanto chiede l'Associazione nazionale Piccoli Musei al ministro della Cultura Dario Franceschini e al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in una lettera inviata il 27 marzo scorso.L'associazione, che rappresenta oltre seicento piccoli musei italiani, ribadisce che la riapertura dopo Pasqua è possibile in virtù del fatto che si tratta di "realtà museali, piccole anche nel flusso dei visitatori, che pur essendo dignitosissimo non ha mai rappresentato un rischio di assembramento, e devono essere considerate nella loro specificità e soprattutto nella loro funzione".