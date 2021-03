Pubblicato il 04 marzo 2021 | 08:52

Nelle decorse settimane, nel nord-est d’Italia, in vista dell’accentuata richiesta di beni di prima necessità nell’ambito dell’attuale quadro emergenziale, il Reparto Tutela Agroalimentare (Rac) di Parma ha sequestrato 65.531 kg di farina di grano e 223 kg di mais, del valore di circa 160mila euro, per carenza di elementi idonei a stabilire la provenienza del prodotto ed uso improprio della terminologia evocante il biologico.Denunciato il titolare di un’azienda per frode in commercio (515c.p.), poiché aveva posto in vendita farine di qualità e provenienza diversa da quelle dichiarate in etichetta. Contestate sanzioni per 7.500 euro.