Quasi 21mila nuovi contagi.

Tasso di positività al 6,7%



Pubblicato il 04 marzo 2021 | 17:52

L’ultimo bollettino Covid parla di 22.865 nuovi casi registrati in Italia (ieri sono stati +20.884). Si avvicina a 3 milioni il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.



Ancora alto il numero di decessi che sono stati 339 (ieri sono stati +347), per un totale di 98.974 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.453.706 complessivamente: 13.488 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +14.068). E gli attuali positivi - i soggetti che hanno il virus - risultano essere in tutto 446.439, pari a +9.018 rispetto a ieri (+6.425 il giorno prima).



L’aumento degli attuali positivi di oggi - con il segno più davanti - è dovuto al fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero inferiore rispetto ai nuovi casi.



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 339.635, ovvero 19.249 in meno rispetto a ieri quando erano stati 358.884. Mentre il tasso di positività è 6,7% (l’approssimazione di 6,73%).





© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Quasi 21mila nuovi contagi. Tasso di positività al 6,7% - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

CORONAVIRUS covid bollettino contagi decessi tamponi