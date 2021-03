Pubblicato il 04 marzo 2021 | 18:30

Nicola Zingaretti

Dopo un lungo logorio, Nicola Zingaretti lascia la segreteria del Partito Democratico: «Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie», è stato lo sfogo finale del presidente della Regione Lazio.Il messaggio di Zingaretti è stato diffuso attraverso la propria pagina Facebook: «Visto che il bersaglio sono io, per amore dell'Italia e del partito, non mi resta che fare l'ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L'Assemblea nazionale farà le scelte più opportune e utili».Prossimo passo, quindi, il meeting del 13-14 marzo che dovrebbe porre le basi per una nuova stagione all'interno del Partito Democratico.