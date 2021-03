Pubblicato il 08 marzo 2021 | 16:46

Giuseppe di Gioia

A un anno dal suo insediamento, Ettore Nicoletto, ceo di Bertani Domains (società vitivinicola che fa parte del gruppo Angelini), continua nel suo progetto di trasformazione organizzativa puntando su professionisti di alto profilo. Ad Andrea Lonardi, già in azienda in qualità di direttore operativo, si era aggiunta lo scorso luglio Eleonora Guerini, nella carica di direttore marketing. Oggi si ufficializza l’ingresso di una nuova figura in qualità di business development director. Il ruolo sarà ricoperto da Giuseppe di Gioia, che dal 2015 a oggi è stato alla guida delle vendite e del marketing di un grande gruppo vinicolo veneto.«Giuseppe è un professionista indiscutibile. Il suo curriculum e le ottime performance raggiunte nelle esperienze precedenti ci hanno convinto che sia il manager più adatto per rafforzare le competenze del leadership team di Bertani Domains. Il nostro obiettivo è quello di assemblare un team giovane e competente, che possa dare al gruppo stabilità e visione, con una mission coerente e condivisa», ha affermato Ettore Nicoletto.Di Gioia approda in Bertani Domains dopo avere maturato significative esperienze in importanti realtà del food&wine e nel suo ruolo sarà figura centrale nello sviluppo del business sia in termini di mercati/canali sia sul fronte delle strategie di portfolio.«Bertani è un marchio importante per il comparto vitivinicolo italiano e per il territorio da cui provengo. Sono molto motivato nell’affrontare questa nuova sfida entrando a far parte di un gruppo di lavoro stimolante e appassionato guidato da un manager come Ettore Nicoletto, che stimo e apprezzo da tempo. So inoltre di poter contare su una struttura aziendale di grande esperienza per assicurare la crescita necessaria con costanza e continuità», ha ribadito di Gioia