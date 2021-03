La denuncia di Federdoc: «La Cina

blocca la promozione dei vini Ig»

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 14:57

Sulla scrivania dei ministri Stefano Patuanelli (Agricoltura) e Luigi Di Maio (Esteri) è arrivata la preoccupazione di Federdoc relativa alla recente decisione delle autorità cinesi di considerare i Consorzi di tutela alla stregua di organizzazioni non governative (Ong), obbligando gli stessi a designare un rappresentante legale cinese per proseguire le attività di promozione già programmate, comprese quelle presenti anche negli Ocm in corso con scadenza a fine marzo 2021.



«L’amministrazione cinese sta interpretando in modo estensivo una norma di legge del 2017 - ha sottolineato il presidente di Federdoc Riccardo Ricci Curbastro - obbligando quindi i Consorzi di tutela a indicare un referente legale cinese per continuare le attività promozionali già programmate. In sintesi, i Consorzi dovrebbero riconoscere nell’immediato che a essi stessi vengano applicate le norme nazionali in materia di Ong; il che equivarrebbe a dichiarare che le attività promozionali in corso di svolgimento e ancora da realizzare sul territorio cinese costituirebbero una violazione della legge nazionale senza la sottoscrizione di una lettera di intenti».



Agli occhi di Federdoc appare piuttosto evidente come una simile richiesta sia illegittima, in quanto costituisce una barriera non tariffaria imposta in modo totalmente arbitrario dal Governo cinese; che inoltre paventa l’applicazione di sanzioni del tutto irragionevoli nei confronti Consorzi di tutela del vino, quali l’esclusione per un quinquennio da qualsiasi attività promozionale sul proprio territorio. Una decisione che sconcerta anche perché giunge a pochi giorni di distanza dall’entrata in vigore dell’accordo bilaterale Ue-Cina dello scorso 1 marzo, riguardante proprio la tutela e la protezione dei prodotti a indicazione geografica.



«Abbiamo appreso - ha aggiunto Ricci Curbastro - che le istituzioni cinesi stanno già applicando la norma in oggetto anche ai Comitati interprofessionali del vino francesi e ad altri soggetti che si occupano di promozione dei vini europei a indicazione geografica. È una situazione che va risolta quanto prima e intanto Federdoc chiede ai ministeri interessati di voler verificare con estrema urgenza la possibilità di applicare delle flessibilità ai Consorzi che non riescono, per causa di forza maggiore, a realizzare le proprie attività in Cina. Il che significa non solo non applicare penalità ma anche di dare la possibilità, per non perdere i fondi, di una modifica immediata dei progetti di promozione con conseguente riallocazione delle risorse in azioni da svolgersi in altri Paesi».



