Despar si rafforza in Sardegna

con l’ingresso di Gruppo F.lli Ibba

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 16:05

Despar sempre più presente in Sardegna. Il consolidamento del presidio sul territorio è frutto dell’ingresso nel mondo Despar del Gruppo F.lli Ibba, storico operatore della GDO fondato nel 1950 a Oristano.



La società sarda con quest’operazione ha acquisito la gestione dei 27 punti vendita a marchio Despar ed Eurospar. F.lli Ibba, inoltre, convertirà sotto l’insegna Despar una parte rilevante dei punti vendita attualmente a marchio Simply, conversione che porterà il fatturato sviluppato sotto le insegne Despar a oltre 225 milioni di euro annui.



L’importante operazione strategica si fonda sull’affinità di valori tra F.lli Ibba e SCS, accomunati da una presenza radicata sul territorio, la vicinanza ai consumatori e il senso di rispetto per le persone, e crea una presenza forte nella regione Sardegna, con una quota di mercato pari al 12,7%.



Con questo ingresso Despar rafforza la presenza dell’Insegna nel territorio sardo, servendo in maniera capillare tutte le province della regione.



“Siamo molto soddisfatti per l’operazione conclusa dalla F.lli Ibba - ha dichiarato Paul Klotz, Presidente di Despar Italia. - È una realtà storica della Sardegna che si è distinta per capacità organizzativa e risultati, che condivide con Despar il focus sulla valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, mettendo sempre il cliente al centro delle scelte quotidiane. Una condivisione di valori che permetterà all’insegna Despar di raggiungere risultati importanti in Sardegna, portando qualità ed eccellenza ai clienti”.



“Siamo convinti di aver concluso un’operazione che darà un nuovo impulso alla crescita della nostra società, potendo affiancare l’insegna Despar alla rete ad insegna Crai che storicamente gestiamo e alle altre iniziative del gruppo con i negozi convenienza Leader Price e nel canale cash & carry. Despar è un’insegna storica del territorio italiano, F.lli Ibba ne condivide pienamente i valori come l’attenzione al territorio, l’importanza strategica della marca del distributore e l’impegno per la sostenibilità. Metteremo a fattore comune esperienze e competenze per creare una solida realtà a vantaggio dei nostri clienti”, ha dichiarato Stefano Ibba, Direttore Generale di Gruppo F.lli Ibba.



