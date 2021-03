L'Italia supera il triste traguardo

delle 100mila vittime per Covid



Pubblicato il 08 marzo 2021 | 17:59

Con altri 318 decessi registrati nelle ultime 24 ore l'Italia taglia il triste traguardo delle 100mila vittime dall'inizio della pandemia. Per la precisione sono 100.103 quelle registrate da febbraio 2020. I nuovi casi evidenziati dall'ultimo bollettino invece sono 13.902 (ieri sono stati +23.641). Sale così ad almeno 3.081.368 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 184.684, mentre ieri erano stati 271.336. Il tasso di positività è pari al 7,5%: ieri era 7,6%. Qui la mappa del contagio in Italia.



Aumentano intanto le degenze nei reparti Covid, ordinari e intensivi. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +687, per un totale di 21.831 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +95 (ieri +34), portando il totale dei malati più gravi a 2700 La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore.



Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 5,4 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 1,6 milioni. Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.



