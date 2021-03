Pubblicato il 09 marzo 2021 | 15:11

Come catena di supermercati con oltre 680 punti vendita sul territorio italiano,è consapevole della propria responsabilità in ambito sociale e ambientale e dell'importanza di trattare le risorse in modo consapevole.Per questo, l’Azienda, nell’ambito della strategia, si è posta l’obiettivo concreto di ridurre l’impiego di plastica nelle confezioni di prodotti a marchio proprio del 20% entro il 2025, oltre che di rendere riciclabile il 100% dei packaging dei prodotti a marchio entro la stessa data.Ma Lidl vuole andare oltre. L’Azienda, infatti, oltre alla plastica impiegata nelle confezioni dei propri prodotti, vuole intervenire anche sugli oggetti casalinghi che periodicamente mette in vendita.Per questo, dall’8 marzo è disponibile in tutti i suoi supermercati la prima linea di prodotti per la casa realizzati conal 95%.La linea è realizzata dall’azienda www.prezero-international.com ), la divisione ambientale del, di cui la stessa Lidl fa parte. PreZero si occupa di recuperare i rifiuti plastici, trasformarli in granuli di PP (polipropilene) rigenerato che, a loro volta, vengono impiegati per realizzare secchi, grucce appendiabiti, contenitori portaoggetti e tanti altri prodotti di uso quotidiano.Utilizzando la plastica riciclata anziché quella vergine si offre un contributo importante alla protezione del clima e dell’ambiente, evitando la produzione e dispersione di rifiuti in plastica. Grazie a questa iniziativa, è stata data una “seconda vita” adi rifiuti plastici.Inoltre, considerando chesono due aziende che fanno parte dello stesso Gruppo, si può senz’altro affermare che questa operazione rappresenti un esempio virtuoso di economia circolare infragruppo. L’intero ciclo del prodotto – dal recupero del rifiuto plastico alla sua trasformazione finale – avviene interamente in Europa.