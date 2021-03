Pubblicato il 09 marzo 2021 | 11:58

Con il 13,4% in valore aumentano a doppia cifra le vendite di carne confezionata a peso imposto nella distribuzione organizzata italiana nel 2020, sfiorando il miliardo di euro (943 milioni). Lo rileva, su elaborazioni Iri, la manifestazione agroalimentare TuttoFood, in programma a fieramilano dal 22 al 26 ottobre con un padiglione dedicato al comparto chiamato "TuttoMeat". Il report economico segnala che a dicembre l'incremento è stato ancora più marcato, un +14,8% con vendite per 87 milioni di euro in un solo mese. I motivi dell'incremento - viene spiegato dagli analisti - sono da ricondurre alla crescente domanda di comodità, praticità e igiene compensativa delle chiusure forzate del fuoricasa.Nell'ambito dell'andamento del settore carni vengono ricordati anche i dati dell'associazione di categoria Unaitalia con il primo trimestre 2020 che ha visto nella Grande distribuzione organizzata (Gdo) una crescita nei consumi di carni bianche (+8,9%) e di uova (+14,1%). E' sottolineato che a essere acquistati sono per il 60% i tagli freschi (petto, coscia, fesa), ma anche panati e preparati, che guadagnano un 10% a volume.