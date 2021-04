Pubblicato il 01 aprile 2021 | 09:59

Il logo del nuovo servizio di Glovo

Glovo, la piattaforma di consegne a domicilio multicategoria ideata a Barcellona nel 2015 e attiva anche in Italia, investirà 450 milioni di euro nello sviluppo del servzio Quick Commerce. In sostanza, il palyer del delivery punta a estendere a più clienti la possibilità di fare acquisti all'ultimo minuto e riceverli direttamente a casa 24 ore su 24.A tal proposito, il Gruppo ha deciso di utilizzare la liquidità dll'ultimo round di finanziamento (serie F). Si tratta del sesto giro dalla fondazione. Fra gli investitori, Lugard Road Capital e Luxor Capital Group oltre a Delivery Hero, Drake Enterprises e GP Bullhound.Gli investimenti di questo round serviranno per rafforzare i suoi servizi nei 20 mercati in cui opera la società spagnola, con l'obiettivo di diventare la "app per la città". In Italia, inoltre, il Gruppo prevede di aprire 15 dark store, i punti di consegna per la spesa ordinata, assumendo 100 persone dedicate.