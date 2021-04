In Lazio da lunedì tamponi gratis a tutti gli studenti delle superiori

Pubblicato il 01 aprile 2021 | 19:31

Tamponi gratis agli studenti delle scuole superiori di Roma e del Lazio e senza prescrizione medica. Ad annunciarlo il Goveratore della Regione lazio Nicola Zingaretti durante la conferenza stampa per il via delle somministrazioni in fascia notturna all'hub vaccinale di lunga sosta a Fiumicino dove verranno inoculate dosi fino a mezzanotte. "Da lunedì e per tutto il mese di aprile gli studenti delle scuole superiori in tutta la rete dei drive in potranno fare il tampone rapido gratis e senza certificato medico" ha detto. Dal primo aprile ai ragazzi che frequentano le scuole superiori, licei o istituti professionali, basterà dunque recarsi ai drive in solo con la carta d'identità". E ha sottolineato l'importanza dell'inziativa, che definisce "un contributo nell'ambito di ‘Scuola sicura' per lo screening degli studenti". Una notizia che conferma le proposte avanzate anche in queste giorni da Italia a Tavola.