Pubblicato il 01 aprile 2021 | 18:35

Villa Cordevigo

Man mano che si procede, si vive con sempre più ottimismo la possibilità di un ritorno agli spostamenti e alla vita normale. Purtroppo, però, in questo momento l'Italia sta affrontando un nuovo periodo di lockdown fino al 30 aprile. Villa Cordevigo ha quindi deciso di posticipare la sua riapertura a maggio quando sia l'hotel sia il ristorante Oseleta, blasonato della stella Michelin, riapriranno nuovamente le porte ai suoi affezionati ospiti.«La nostra passione è quella di offrire un caloroso benvenuto così tipico del Belpaese, e sinceramente non vediamo l'ora di potervi accogliere ancora. La salute dei nostri ospiti è per noi fondamentale, per promuovere sempre di più il benessere psico-fisico, abbiamo qualche novità per la nuova stagione: una serie di nuove passeggiate a piedi o in bicicletta che saranno un vero aiuto per scoprire la dolce campagna veronese, facendo magari una puntatina presso qualcuna delle fantastiche aziende vitivinicole della zona. E per il vostro programma personale del mattino, o anche per una passeggiata dopo una stupenda esperienza culinaria a Villa Cordevigo, il nuovissimo percorso salute che vi porterà attorno alla nostra tenuta e le sue magnifiche viste, con l'opportunità di svolgere esercizi fisici con apposite attrezzature e istruzioni dedicate», si legge nel comunicato della struttura firmato da Lorenza Delibori, maitre de maison.