10 aprile 2021

A Reggio Emilia è cresciuto del 150% il numero dei ristoranti che offrono il food delivery

Al via le prime assunzioni degli oltre 50 rider di Just Eat con il contratto di logistica a Reggio Emilia. Si tratta della seconda città in Italia, dopo Monza, dove viene applicato il modello di lavoro subordinato per i rider A Reggio Emilia è cresciuto del 150% il numero dei ristoranti che offrono il food delivery Secondo i piani della filiale italiana quest’anno verranno assunti oltre 4mila rider impegnati in 23 città della Penisola.