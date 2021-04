I Rosati continuano l'ascesa.

Il consumo cresce del 15,8%

Pubblicato il 14 aprile 2021 | 17:22

Il vino rosato, in passato relegato alla nicchia delle serate estive o alle scelte femminili, sta avendo la sua rivincita, secondo la ricerca di Nomisma Wine Monitor il suo consumo cresce del 15,8% contro il 2,5% del totale vini e Pasqua Vigneti e Cantine lo ha messo di nuovo al centro della sua strategia di crescita e innovazione. "Dopo tre anni di ricerca e di lavoro tra il vigneto e la cantina siamo pronti per condividere lo step successivo del progetto 11 Minutes - spiega l'ad Riccardo Pasqua durante un evento digital - Y è il nome scelto per il nuovo rosé, edizione limitata. Il segno Y è la rappresentazione simbolica della personalità e dello stile di questo vino, tre elementi divergenti, che si uniscono simbolicamente nel punto centrale della lettera, che rappresenta così l'equilibrio del vino, quale promessa di longevità".



E tre sono i vitigni usati per questo 'blend': due autoctoni veneti, Corvina e Trebbiano di Lugana, in dialogo con uno internazionale, il Carmenère, tutti provenienti da vigneti sul Lago di Garda. Nasce in parte dalla vinificazione con spremitura soffice delle uve a bacca rossa, in parte da una macerazione sulle bucce a bacca bianca per 8/10 ore. Il mosto viene raffreddato e trasferito in una vasca d'acciaio affinché decadano le parti solide, per poi procedere con la fermentazione alcolica, tra i 13 e i 16 gradi. Il 10% del blend termina la fermentazione alcolica in tonneaux di rovere francesi nuove, di media tostatura. Della restante parte, il 30% matura per circa 4 mesi in barriques e tonneaux di rovere francese di secondo passaggio, sempre a tostatura media, spiega l'enologo.

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > I Rosati continuano l'ascesa. Il consumo cresce del 15,8% - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

VINO BEVERAGE mercato cantina rosato wine consumi etichetta bottiglia